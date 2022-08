Se întâmplă în Sălaj. Zeci de minori au devenit hoți și agresori

Din păcate, Sălajul nu face excepție, iar în evidențele polițiștilor se află nenumărați minori care au comis diferite ilegalități, arată datele Inspectoratului Județean de Poliție Sălaj, aceste informații fiind prezentate în ședința Colegiului Prefectural din această lună.

Potrivit polițiștilor, în primele trei luni din acest an erau în evidență 168 de copii cu comportament deviant, un minor era internat într-un centru special de reeducare și 35 de minori se aflau internați în centre de primire. Datele autorităților mai arată că în primul semestru din acest an, 84 de minori au fugit de la domiciliu sau din instituțiile de protecție. Toți au fost dați în urmărire generală, iar 80 au fost găsiți și doi sunt căutați în continuare. Tot în primele șase luni au fost înregistrate 19 infracțiuni comise de minori dintre care 18 incriminate de Codul penal. Au fost comise șapte acte de violență, patru fapte de vătămare corporală din culpă, cinci furturi, o distrugere și o infracțiune contra siguranței circulației pe drumurile publice. Din totalul infracțiunilor comise de minori, 11 au fost semnalate în orașele din județ, iar restul la sat. În privința faptelor penale comise de copii cu vârsta cuprinsă între 14 și 15 ani, în primul semestru din acest an au fost înregistrate 15 infracțiuni incriminate de Codul penal, șase fapte de violență, o agresiune sexuală, două furturi, cazuri de distrugere și alte trei infracțiuni.

Fapte comise de minori care răspund penal

În ceea ce privește faptele penale comise de minorii de 16 – 17 ani care răspund penal, polițiștii arată că în primele șase luni au fost comise 45 infracțiuni, cele mai multe fiind cazuri de violență, furturi, infracțiuni contra siguranței circulației pe drumurile publice, dar și o agresiune sexuală. Conform acelorași informații prezentate în ședința de Colegiu Prefectural, polițiștii au intensificat campaniile de prevenire și combatere a infracțiunilor comise de minori prin organizarea unor acțiuni concrete în majoritatea unităților de învățământ din județ, astfel de proiecte urmând să fie reluate la începerea noului an școlar.

