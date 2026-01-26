Se apropie SlanăFest Șamșud, un concurs cu multă slănină

Slănina a fost afumată deja și este numai bună de încercat, dar nu oriunde și nu oricum, ci la SlanăFest, festival ce urmează să se desfășoare sâmbătă, 14 februarie, pe aleea Pivnițelor din Șamșud. Evenimentul va cuprinde un concurs în care vor fi înscrise cele mai bune sortimente locale de slănină. Un juriu alcătuit din invitați speciali pasionați de gastronomie va stabili care este cea mai bună slănină, producătorul urmând să fie premiat. Nu este doar un simplu eveniment, ci o sărbătoare locală, un moment în care este implicată întreaga comunitate. An de an, festivalul se desfășoară pe dealul cu pivnițe din apropierea satului Șamșud. SlanăFest este o marcă înregistrată al unor șiruri de evenimente gastro-culturale ce au loc în fiecare an în perioada iernii, când slănina porcului sacrificat de Ignat este tocmai maturată, coaptă, afumată, numai bună de gustat.

