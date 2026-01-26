Fura sticle cu băutură

La data de 24 ianuarie, în urma probatoriului administrat, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Zalău au reținut pentru 24 de ore un bărbat de 50 de ani, din municipiul Zalău, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt.

În aceeași zi, la ora 8.45, polițiștii au fost sesizați de către agentul de pază al unei societăți comerciale cu privire la faptul că un bărbat a sustras băuturi alcoolice. La fața locului, polițiștii au identificat persoana în cauză, ce furase o sticlă de băutură alcoolică, în valoare de aproximativ 160 de lei.

În urma activităților desfășurate, polițiștii au stabilit că bărbatul ar mai fi comis, mod repetat, astfel de infracțiuni, pe numele acestuia existând mai multe dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de furt. În cursul zilei de duminică, acesta a fost prezentat magistraților, fiind dispusă măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 30 de zile.

M. S.