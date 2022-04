Sănătate, multă sănătate, tanti Iulica

Tanti Iulica din Răstoci are aproape 97 de ani, mulți o cunoașteți, locuiește în căsuța acoperită cu paie din localitatea Răstoci. De o jumătate de secol este singură, dar nu îi este teamă de nimic. Am vorbit ultima oară în urmă cu aproximativ două luni. Nu îi era teamă de boală, se plângea de durere la picioare, asta o chinuia. Am stat de vorbă la gura sobei, așa ca în poveste. Din păcate, tanti Iulica a fost confirmată pozitiv cu noul coronavirus și este internată în spital.

La ieșirea din iarnă, tanti Iulica mi-a spus că este îngrijorată din cauza războiului. Îi era teamă de război, dar îi era și mai teamă de lipsa de omenie, de lăcomia și egoismul din zilele noastre. „Pruncule, războiul îi greu, mor atâția oameni, dar îi mai grea boală neomenia, lăcomia și lipsa de credință. Oamenii nu se mai tem de nimic, îs egoiști, frații nu se mai înțeleg între ei, stau certați pentru o palmă de pământ, iar pământul pe care îl au stă nelucrat. Îi tare multă răutate în lume și o să plătim noi pentru toate astea”, mi-a spus atunci tanti Iulica din Răstoci. Acum, tanti Iulica e bolnavă, e la spital, iar primarul comunei Ileanda, Dănuț Pop, mi-a spus că sălăjeanca s-a îmbolnăvit de virusul care a lovit o lume întreagă și care a împărțit oamenii în două. Tanti Iulica urma să fie internată într-un centru medical din Ileanda, centru unde trebuia să primească îngrijiri. Așa a fost depistată cu virusul nenorocit. Sălăjeanca este internată în spital și se află sub atenta supraveghere a medicilor. Tanti Iulica are nevoie de sănătate, de multă sănătate. Fiți bine, tanti Iulica!