Sălajul are cea mai mare rată a șomajului din ultimii zece ani

Din păcate, Sălajul are cea mai mare rată a șomajului din ultimul deceniu, au anunțat ieri oficialii Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj în cadrul unei întâlniri la Instituția Prefectului. Rata șomajului a ajuns la 6,3 la sută. Motivele sunt multe. Mulți dintre șomeri sunt greu ocupabili pentru că nu au studii sau pregătirea lor nu corespunde cerințelor de pe piața județeană a forței de muncă. O altă cauză este nivelul redus al salariilor din județ, sub media pe țară. La nivel național, rata șomajului este de aproximativ 3,29 la sută. O altă cauză este că în perioada sezonului rece, numărul locurilor de muncă din construcții și alte domenii conexe se reduc. Numai că, de cealaltă parte, patronatele sălăjene se plâng de lipsa forței de muncă. Un paradox, nu? Ama flat că AJOFM organizează periodic programe de ocupare a forței de muncă prin identificarea celor fără loc de muncă, prin activiăți de formare și reconversie profesională, dar foarte mulți sălăjeni fără loc de muncă nu vor să participe la astfel de cursuri. Așa că, participarea la unele programe este plătită tocmai pentru a atrage șomerii.

