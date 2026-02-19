În premieră, Sălajul are echipă de scafandri pentru misiuni de salvare

O veste importantă pentru județul nostru este că la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj a fost constituită o echipă de scafandri pentru intervenții în misiuni de salvare și căutare, a anunțat șeful acestei instituții, colonelul Adrian Dobocan. Echipa își va putea începe activitatea după obținerea tuturor avizelor și parcurgerea etapelor legislative necesare. Potrivit șefului ISU Sălaj este doar o chestiune de timp până când echipa va putea interveni în misiuni. Procesul de constituire a unei astfel de echipe este unul destul de dificil având în vedere că este nevoie de stagii complexe de pregătire. Echipa este alcătuită din trei scafandri.

