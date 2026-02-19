Bombe vechi descoperite în Sălaj, preluate și distruse în siguranță de pompieri

Aproape lunar sunt descoperite în Sălaj diferite elemente de muniție rămase din timpul celor două două războaie mondiale. Unele sunt descoperite pe terenuri agricole, altele în pădure, inclusiv în structurile unor clădiri vechi, chiar și în poduri de case sau grajduri. Anul trecut, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj au intervenit în zeci de astfel de misiuni în care au preluat în siguranță elementele de muniție și le-au distrus conform legislației în vigoare. Persoanele care găsesc astfel de elemente sunt îndemnate să sune de urgență la numărul 112 și să nu atingă obiectele respective, pentru prevenirea unor eventuale accidente.

