Sălăjeanul David Țîrlea, bursier la Harvard University

Se înșală cei cei cred că Sălajul n-are tineri talentați, oameni valoroși. Am scris despre mulți, dar azi mă opresc la David Cornelius Țîrlea, un tânăr plin de energie, frumusețe, dornic să învețe, să se dezvolte. Îl cunosc de câțiva ani, iar bucuria mea a fost mare când am aflat că zilele trecute a plecat la Londra, unde nu doar că a fost premiat ci a primit și o bursă la Harvard University, prin intermediul Future Romania. „Sunt recunoscător tuturor oamenilor care au crezut în mine și mi-au fost alături pe acest drum. Mulțumesc echipei Future Romania pentru această oportunitate și pentru încrederea acordată tinerilor care își doresc să facă ceva bun pentru România. Iar, mai presus de toate, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru oameni, pentru drum și pentru că mi-a arătat că prin credință și muncă, nimic nu este imposibil”, a declarat David. Știu sigur că David iubește valorile, tradiția, educația, oamenii, satul sălăjean și vrea cu orice preț ca Sălajul să urce cât mai sus pe treapta dezvoltării. Felicitări, David!

Future România este un program de leadership public, dedicat tinerilor îndrăzneți care doresc să construiască viitorul României. În urma cursurilor oferite, cei mai buni dintre tinerii participanți sunt aleși pentru burse de studii la universități de elită.