Brățară electronică pentru un bărbat din Românași, după ce și-a lovit soția

Violența domestică este un fenomen prezent și în viața multor sălăjence, iar un caz recent a ajuns în atenția polițiștilor duminică, 29 martie.

Oamenii legii din Sânmihaiu Almașului au fost sesizați de către o femeie în vârstă de 46 de ani, din comuna Românași, după ce aceasta a fost agresată fizic de către soțul ei.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că, pe fondul unor discuții în contradictoriu, bărbatul de 41 de ani ar fi agresat-o.

Ordin de protecție și brățară electronică

Cu ocazia întocmirii formularului de evaluare a riscului, s-a constatat că există un risc iminent, față de bărbat fiind emis un ordin de protecție provizoriu pentru o perioadă de cinci zile, prin care au fost dispuse mai multe măsuri pentru protecția persoanei vătămate. Între acestea se numără și obligația de a păstra o distanță de siguranță față de victimă.

În acest sens, polițiștii i-au montat agresorului un dispozitiv de monitorizare electronică. Femeia nu a dorit să formuleze plângere prealabilă pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie.