Mulți cerșetori are și Sălajul. Îi vedem zilnic în parcările supermarketurilor, stau, te așteaptă, unii mai că te prind de haină. Vina e și a celor care administrează aceste parcări. Oameni buni, chiar nu vreți să faceți nimic pentru a opri acest fenomen? Mai nou, cerșetorii din Sălaj acționează și în alte județe. Zilele trecute, o femeie din comuna Someș-Odorhei a fost prinsă la cerșit în municipiul Satu Mare. Femeia devenise agresivă cu trecătorii. Cerșetoarea avea asupra sa și un copil în vârstă de un an. Autoritățile sătmărene au amendat-o cu 500 de lei și au trimis-o acasă cu trenul. Populația este îndemnată să nu le ofere nimic cerșetorilor pentru că nu fac decât să agraveze și mai mult acest fenomen.
Imagine cu rol ilustrativ
One Thought to “Sălăjeancă prinsă la cerșit în Satu Mare”
