Sălăjeancă prinsă la cerșit în Satu Mare

Mulți cerșetori are și Sălajul. Îi vedem zilnic în parcările supermarketurilor, stau, te așteaptă, unii mai că te prind de haină. Vina e și a celor care administrează aceste parcări. Oameni buni, chiar nu vreți să faceți nimic pentru a opri acest fenomen? Mai nou, cerșetorii din Sălaj acționează și în alte județe. Zilele trecute, o femeie din comuna Someș-Odorhei a fost prinsă la cerșit în municipiul Satu Mare. Femeia devenise agresivă cu trecătorii. Cerșetoarea avea asupra sa și un copil în vârstă de un an. Autoritățile sătmărene au amendat-o cu 500 de lei și au trimis-o acasă cu trenul. Populația este îndemnată să nu le ofere nimic cerșetorilor pentru că nu fac decât să agraveze și mai mult acest fenomen.

Imagine cu rol ilustrativ