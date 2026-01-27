Centrul de Cultură și Artă Sălaj a donat cărți pentru zeci de biblioteci școlare

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Judeţean Sălaj, a făcut o nouă donație de carte către Casa Corpului Didactic Sălaj, în vederea distribuirii către 25 de biblioteci școlare din județul Sălaj. Au fost donate volume apărute în colecțiile Editurii „Caiete Silvane”: „Roman”, „Memoria”, „Eseu”, „Poesis”, „Scientia”, „Monografii”, „Restituiri” și „Scriitori Sălăjeni”. Printre autorii cărților donate de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj se numără: Camelia Burghele, Octavian Lazăr Cosma, Pavel Farcău, Petru Galiș, Augustin-Leontin Gavra, Simone Györfi, Traian Ience, Doina Ira-Tăutan, Kabai Krisztina, László László, Aurel Medve, Elena Musca, Ileana Petrean-Păușan, Vasile Pușcaș, Seres Beatrice și Corina Știrb Cooper. „Caiete Silvane”, revista și editura Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj.
