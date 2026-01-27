Pași importanți pentru proiectul șoselei de centură a orașului Șimleu Silvaniei

Primăria Șimleu Silvaniei a găzduit zilele trecute o importantă întâlnire de lucru privind legătura orașului cu Autostrada A3. „În această primă jumătate a anului vom avea finalizat studiul de fezabilitate la varianta ocolitoare, cu tot cu avize, adică documentație tehnică completă. Va urma licitația de proiectare și execuție. Este un proiect început de la zero, foarte important pentru șimleuani și pentru mulți cetățeni ai zonei noastre”, a declarat primarul Cristian Lazăr.
