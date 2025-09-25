Teren de sport nou pentru elevii de la API Zalău

Un nou teren de sport, dotat cu covor sintetic și porți la dimensiuni regulamentare pentru competiții, a fost amenajat în incinta Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău.

Primarul Florin Florian a vizitat obiectivul de investiții și a apreciat ritmul susținut al lucrărilor de modernizare. „În perioada următoare, vor continua investițiile prin reabilitarea gardului de împrejmuire, montarea unei plase de protecție și a unei instalații de nocturnă, pentru a extinde posibilitățile de utilizare a terenului”, a precizat primarul. Terenul va fi folosit de elevi în cadrul orelor de educație fizică, dar și pentru diverse antrenamente și activități sportive organizate în afara programului școlar.