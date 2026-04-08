Românii de la o parohie din Austria au făcut o donație elevilor de la Liceul Ortodox din Zalău

Românii de la parohia din Baden bei Wien, Austria, au oferit la finalul săptămânii trecute 20 de pachete cu haine, încălțăminte și produse de igienă elevilor Liceului Teologic Ortodox „Sfântul Nicolae” din Zalău.

Pachetele au ajuns și la elevii Școlii „Iuliu Maniu” și Grădiniței „Licurici” din localitate. Inițiativa a fost posibilă prin colaborarea dintre Episcopia Sălajului și Parohia românească din Baden bei Wien, comunitatea din diaspora alegând să răspundă concret nevoilor copiilor din țară. Darurile au fost oferite personal de părintele Radu Boșcu, parohul comunității din Baden bei Wien, însoțit de Petru Bighiu, consilier parohial, care au fost prezenți la Zalău pentru a-i întâlni pe beneficiari.

„Prin astfel de gesturi, continuăm să scriem pagini de lumină în cartea vie a eparhiei, amintindu-ne tuturor că, atunci când ne unim forțele în numele iubirii, nicio distanță nu este prea mare și nicio nevoie nu rămâne neîmplinită”, au transmis reprezentanții Episcopiei Sălajului.

Cele două instituții își propun să continue această colaborare și să transforme astfel de acțiuni într-o tradiție.

M. S.