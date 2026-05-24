Elevul zălăuan Raymond Petrean, admis la prestigiosul program Biomedical Engineering – Stanford University

Elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Silvania” din Zalău, Raymond Petrean a fost admis la prestigiosul program de vară Biomedical Engineering la Stanford University, una din cele mai respectate instituții academice din lume, cu bursă integrală, o realizare cu adevărat excepțională. Selectat din mii de candidați talentați din întreaga lume, Raymond pătrunde într-un spațiu academic rezervat celor mai promițătoare minți ale generației sale, un mediu în care inovația, cercetarea și ingineria se transformă în soluții reale pentru viitor. O oportunitate rară și începutul unei traiectorii cu potențial global.

Share Whatsapp Email