Echipa API Zalău, în finala concursului de tehnologii digitale din România

Concursul Național „3DUTECH” – 2026 este o competiție de tehnologii digitale dedicată elevilor din România, organizată de ECDL România / ICDL. Tema centrală, „AI for Good – noi tehnologii pentru un viitor mai bun”, îi provoacă pe participanți să folosească inteligența artificială, printarea 3D și alte tehnologii moderne pentru a dezvolta soluții practice la probleme reale din societate (sănătate, mediu, reciclare, comunități inteligente). Echipa API Green Force a Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău s-a calificat în finala Concursului Național 3DUTECH 2026, unde va prezenta robotul „The Green Guardian”, un proiect pe tema „Mediu și sustenabilitate – AI pentru reducerea poluării”.
Echipa este formată din elevii Man Alexandru (11A), Terheșiu Ștefan (9B), Pașca Mara Anamaria (9A), Boda Alicia Bianca (11B) și Petrică Sergiu (9B), coordonați de prof. Alexandru Mureșan. Proiectul propune un robot orientat spre sustenabilitate, cu numeroase componente proiectate de elevi și realizate prin imprimare 3D din plastic reciclat (rebuturi de filament), completate de elemente personalizate din aluminiu prelucrate CNC. Soluția integrează modelare și printare 3D, robotică și elemente de inteligență artificială, vizând reducerea poluării și încurajarea reutilizării materialelor.
Jurizarea și premierea vor avea loc vineri, 29 mai 2026, la București, în cadrul „Conferinței Naționale 3DUTECH – Modelează viitorul!”, găzduită de Universitatea Româno Americană din București – Aula, începând cu ora 11:00. În finală s-au calificat zece proiecte din întreaga țară, care vor fi evaluate pe criterii de funcționalitate, calitatea designului, relevanță, oportunități de dezvoltare și prezentare. „Pentru elevi, Green Guardian a fost o lecție completă: proiectare 3D, printare, asamblare, programare și gândire orientată spre impactul asupra mediului. Multe piese au fost concepute de ei și printate din plastic reciclat, ceea ce aduce proiectului atât valoare tehnică, cât și educațională”, a declarat profesorul coordonator, Alexandru Mureșan.