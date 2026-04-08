Hoață din Buciumi (VIDEO)

Marți, în jurul orei 10.30, o femeie de 32 de ani, din comuna Buciumi, a intrat în locuința unei femei din aceeași localitate, de unde a furat 1.800 de lei dintr-un sertar și 350 de lei dintr-un portofel. Polițiștii din Sânmihaiu Almașului au stabilit că, la data de 3 aprilie, aceasta ar mai fi pătruns în aceeași locuință, de unde ar fi furat 100 de lei dintr-un sertar.

Când au găsit hoața, asupra acesteia a fost găsită suma de 400 de lei. Ulterior, în cursul serii, în urma activităților întreprinse, polițiștii au reușit recuperarea restului de 1.750 de lei, astfel că prejudiciul cauzat a fost recuperat în totalitate.

În cauză, cercetările sunt continuate în cadrul unui dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat, în vederea tragerii acesteia la răspundere penală.

