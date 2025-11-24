Restricții de circulație în zona „Scala”

Astăzi, 24 noiembrie, în intervalul orar 9:30-12, în zona „Scala”, vor fi impuse restricții de circulație. Se vor efectua proceduri de descărcare a transportului agabaritic și de ridicare cu macara pentru montarea statuii ecvestre a lui Mihai Viteazul. Descărcarea și operațiunile de montaj se vor realiza din Bulevardul Mihai Viteazul, banda 1, pe sensul de mers dinspre gară spre centrul orașului, în zona cinematografului Scala. Menționăm că în zonă circulația va fi dirijată și fluidizată de echipajele Poliției Municipale și ale Poliției Locale.
Odată cu instalarea statuii a ieșit soarele. Felucitări Primăriei Zalau, felicitări inițiatorului Bălăjel !
Mare grijă !! Nu stați în spatele calului ! Da’nici în fața lui Mișu Valabilu’. Că ne mai dă ăsta foc încă o data târgului Zilah.