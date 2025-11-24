Containere pentru deșeuri textile în Buciumi

Primăria comunei Buciumi a cumpărat trei containere pentru colectarea deșeurilor textile. Containerele au fost amplasate în satul Bodia – lângă stația de autobuz, în satul Buciumi – în parcarea de lângă fântână și în localitatea Bogdana – în parcarea de lângă școală. Conform autorităților, hainele și alte materiale care urmează să fie depozitate în containere trebuie să fie curate, uscate, să nu fie umede sau să prezinte îmbibări de uleiuri sau mucegai. „Prin această inițiativă contribuim împreună la protejarea mediului și reducerea cantității de deșeuri menajere. Mulțumim tuturor locuitorilor care se implică și colectează responsabil”, este mesajul primăriei.

