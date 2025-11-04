Restricții de circulație în Ortelec

În vederea remedierii avariei la conducta de aducțiune DN 600 mm Cluj-Sălaj, produsă în cartierul Ortelec, în perioada 4 noiembrie, ora 16 – 18 noiembrie, ora 16, se instituie restricționarea temporară a traficului rutier pentru autovehiculele peste 3,5 to pe DJ 191 C în municipiul Zalău, pe strada Cetății, în zona imobilului nr. 115E.
Devierea circulației rutiere pentru autovehiculele peste 3,5 to se va efectua pe ruta ocolitoare DN 1T Zalău – Mirșid – Moigrad, continuând pe DN 1H, sector Moigrad – Ortelec.
Aceste măsuri au fost aprobate în cadrul ședinței extraordinare a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Sălaj.
M. S.