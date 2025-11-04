Exerciţiu de simulare a producerii inundaţiilor

În perioada 4 – 6 noiembrie 2025, se desfăşoară exerciţiul de simulare a producerii inundaţiilor în bazinul hidrografic Crasna, aferent județelor Sălaj și Satu Mare.

Scopul acţiunii este verificarea modului de funcţionare a fluxului informaţional meteorologic şi hidrologic de avertizare – alarmare a populaţiei, a modului de conlucrare a tuturor structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii și a modului în care administraţia publică locală cunoaşte procedurile elaborate pentru managementul riscului la inundaţii.

Pentru îndeplinirea scopului exercițiului, s-au luat ca ipoteză următorii parametri definitorii:

depăşirea pragurilor critice de precipitaţii sub formă de averse căzute pe un sol umed în zona centrală şi superioară a bazinului hidrografic Crasna;

depăşirea cotelor de apărare pe râul Crasna, la staţiile hidrometrice Crasna, Șimleu Silvaniei, Supuru de Jos, Craidorolț și Domănești;

intrarea acumulării Vârșolț în Faza a II-a de apărare;

evacuarea unor debite de peste 20 mc/s în aval de acumularea Vârșolț;

intrarea în funcțiune a polderului Moftin.

În acest sens, pentru îndeplinirea condiţiilor de desfăşurare a exerciţiului se vor prognoza depăşiri ale cotelor de inundații (cod portocaliu) și de pericol (cod roșu) la staţiile hidrometrice cuprinse în exerciţiu. Pe durata exercițiului, informațiile și avertizările difuzate vor avea mențiunea: „Atenţie! Acesta este un exerciţiu de simulare! Datele nu corespund realităţii.”

La final, va fi întocmit un raport, cuprinzând concluziile rezultate în urma exercițiului de simulare, termenele si responsabilitățile pentru remedierea eventualelor deficiențe semnalate, precum și propuneri pentru îmbunătățirea activității de management al situațiilor de urgență generate de inundații.

Concomitent, în cele două județe se desfășoară acțiunile anuale de verificare a stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiillor de pe râurile interioare, indiferent de deținător.

