Reguli noi privind accesul pe „pietonala” din Zalău

Accesul în zona pietonală aferentă străzii Unirii din Zalău a fost subiect de discuție și nemulțumiri în multe cazuri. Autoritățile locale au luat decizia de a modifica din nou o serie de aspecte privind accesul în această zonă. Astfel, conform noilor reglementări, accesul pe „pietonală” este interzis în general. Excepții există și ele se referă la riverani, la cei care locuiesc acolo sau au afaceri în zonă, fie că vorbim de persoane fizice sau juridice. Potrivit reglementărilor, în zonă, accesul auto va fi permis în fiecare zi, între orele 24 – 7 și 8,15 – 10,30 pentru locatari, operatorii economici, instituții și companii de aprovizionare care nu au altă posibilitate de acces. În alte situații decât cele prevăzute în regulament, accesul va fi posibil doar în cazuri excepționale. Vorbim despre urgențe medicale sau lucrări de intervenție. Riveranii – persoane fizice și persoanele juridice au drept de acces prin utilizarea numerelor de telefon arondate Poliției Locale.

Fotografie din arhivă