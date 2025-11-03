Zalăul îmbracă haine de sărbătoare. Târgul de Crăciun va începe la sfârșitul lunii

Zalăul se pregătește să îmbrace haine de sărbătoare și anul acesta, iar în inima orașului va fi organizat Târgul de Crăciun, un eveniment care promite să aducă atmosfera sărbătorilor. cât mai aproape de oameni. Evenimentul va avea loc în perioada 30 noiembrie 2025 – 6 ianuarie 2026, pe platoul din centrul Zalăului. Timp de mai bine de o lună, „Târgul de Crăciun – Zalăul Magic 2025” va aduce magia sărbătorilor în rândul zălăuanilor și vizitatorilor de toate vârstele.

Varietate de momente artistice

Tradițiile, obiceiurile și numeroase evenimente cu tematica Crăciunului își vor face simțită prezența. De la momente culturale, religioase, culinare și distractive, cei care vor trece pragul târgului vor simți din plin magia sărbătorilor, iar evenimentul va reprezenta prilejul perfect de a petrece timp de calitate alături de cei dragi.

Colinde și seri de concerte

Colindele nu vor lipsi din peisaj, iar numeroase concerte vor fi organizate pe scena târgului. De la târg nu vor lipsi nici căsuțele decorate de sărbători, iar organizatorii promit o atmosferă caldă și primitoare. Evenimentul este organizat de CRĂETE D. DANIEL PFA, în parteneriat cu Primăria Municipiului Zalău, iar zălăuanii și turiștii vor avea parte de o lună plină de evenimente și experiențe dedicate sărbătorilor.

Pe scena târgului vor urca numeroși artiști, precum Ștefan Hrușcă, Ducu Bertzi, The URS, Sergiu Chirilă, ABBA Tribute și Olimpia Guzu Chiș, alături de artiști locali ai Casei de Cultură a Municipiului Zalău, Liceului de Artă „Ioan Sima”, unităților de învățământ, Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și Clubului Sportiv ALEGRIA.

Program pentru toate vârstele și gusturile

Programul va fi unul variat, destinat tuturor vârstelor și gusturilor, ce va cuprinde momente artistice tradiționale, precum colinde și dansuri populare. Mai mult, trecerea în noul an va fi marcată printr-un spectacol de artificii.

Zone tematice

Târgul de Crăciun va fi structurat în mai multe zone tematice, iar zeci de căsuțe decorate de Crăciun și zona de mâncare îi vor aștepta pe zălăuani și turiști cu preparate tradiționale, dulciuri, cozonaci, decorațiuni de iarnă și multe altele. Și cum sărbătorile nu au farmec fără vinul fiert, în incinta târgului vor putea fi achiziționate băuturi calde, toate acestea în straie de sărbătoare cu specific românesc.

Căsuța lui Moș Crăciun

Nelipsită va fi căsuța lui Moș Crăciun, unde cei mici vor primi cadouri începând din 13 decembrie și își vor putea face fotografii. De asemenea, nu vor lipsi caruselul, activitățile destinate copiilor și familiilor, dar și atelierul lui Moș Crăciun, organizat sub forma unui calendar Advent săptămânal. Activitățile vor fi coordonate de persoane din cadrul Bibliotecii Județene Sălaj.

Și cum iarna este anotimpul bucuriei pe gheață, cei care vor trece pragul târgului își vor putea da frâu liber distracției la patinoar.

Târgul de Crăciun își propune promovarea și susținerea tradițiilor de sărbătoare prin amenajarea unor zone tematice, creșterea atractivității orașului Zalău, oferirea unei experiențe de neuitat pentru copii și familii, dar și sprijinirea micilor întreprinzători și artizani locali prin oferirea unei platforme de expunere și vânzare a produselor tradiționale și tematice de iarnă.

Evenimentul va transforma spațiul destinat într-un tărâm de iarnă, decorat festiv cu lumini și ornamente specifice sezonului. Diversitatea activităților va oferi momente de bucurie pentru toate vârstele, atât pentru locuitorii din Zalău, cât și pentru sălăjeni și turiști.