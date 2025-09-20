Proiect de lege controversat privind protecţia femeilor însărcinate

Deputata Monica Ionescu, fostă membră a POT (Partidul Oamenilor Tineri), a stârnit un val de controverse după ce a propus un proiect de lege privind protecţia penală a fătului după 14 săptămâni.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc (IICCMER) avertizează printr-un comunicat de presă emis astăzi că iniţiativa aminteşte periculos de perioada ceauşistă şi de Decretul 770, care a interzis avorturile. În replică, deputata Monica Ionescu vorbeşte despre „dezinformare” şi acuză Institutul că răspândeşte panică în stil comunist.

• IICCMER: „Un regres periculos, inspirat din practici totalitare”

Institutul a transmis un comunicat extrem de critic, în care pune eronat iniţiativa legislativă în sarcina POT şi avertizează că proiectul „reactivează discursuri extremiste” şi riscă să pună sub semnul întrebării dreptul femeilor la avort.

„Există riscul ca astfel de iniţiative să genereze un regres periculos în privinţa drepturilor fundamentale ale femeilor în România”, subliniază reprezentanţii IICCMER.

Oficialii instituţiei au comparat iniţiativa cu Decretul 770 din 1966, semnat de Nicolae Ceauşescu:

„Atunci, procedura a fost împinsă în clandestinitate, în condiţii nesigure, iar consecinţele au fost o adevărată tragedie umană. Nu sunt simple statistici, ci semnale dureroase ale suferinţei şi sacrificiului impus femeilor în numele unor ideologii politice”.

Florin Daniel Şandru, preşedintele executiv al IICCMER, a mers şi mai departe, catalogând iniţiativa drept „o retrogradare gravă pentru societatea românească”.

• Monica Ionescu: „Proiectul nu vizează actul medical legal”

În replică, deputata neafiliată Monica Ionescu a lansat un mesaj ferm, prin care acuză IICCMER de interpretări trunchiate şi „afirmaţii eronate”.

„Am luat act de comunicatul recent al IICCMER, prin care se afirmă că proiectul ar constitui o tentativă de reintroducere a incriminării avortului. Această afirmaţie este lipsită de fundament legal”, precizează Monica Ionescu într-un comunicat remis Redacţiei.

Doamna deputat explică faptul că avortul legal rămâne permis, femeia însărcinată nu este incriminată, iar medicii care acţionează conform legii sunt protejaţi.

„Prin urmare, proiectul nu vizează femeia şi nici actul medical legal, ci exclusiv agresorii terţi care, prin violenţă, provoacă vătămarea sau moartea fătului. El vizează protecţia femeilor însărcinate care sunt supuse agresivităţii. În prezent, dacă o femeie însărcinată este lovită şi, în urma violenţei, copilul nenăscut îşi pierde viaţa, răspunderea penală există doar pentru fapta de violenţă asupra femeii, nu şi pentru uciderea copilului. Modificarea propusă urmăreşte să corecteze această nedreptate şi să sancţioneze proporţional gravitatea situaţiei, acolo unde agresorul provoacă moartea fătului prin acte de violenţă”, susţine Monica Ionescu.

Mai mult, deputata acuză Institutul că „induce panică prin scenarii false” şi că adoptă chiar metodele pe care le denunţă. Monica Ionescu a precizat:

„Adevăratul paradox este că, invocând frica de comunism, ajungeţi să îi reproduceţi mecanismele – simplificarea grosolană şi deformarea realităţii. Pentru că adevăratul comportament care aminteşte de vremurile comuniste nu este acela de a aduce protecţie suplimentară femeilor însărcinate împotriva violenţei, ci acela de a deforma realitatea şi de a răspândi panică în rândul populaţiei. Exact aşa se proceda «pe vremea tovarăşului»: adevărul era distorsionat, mesajul era cosmetizat sau alarmist, pentru a servi o agendă politică. Este regretabil că o instituţie cu rol moral şi ştiinţific precum IICCMER a ales să transmită public interpretări trunchiate, fără a se apleca asupra întregului text de lege. O lectură atentă ar fi arătat clar că dispoziţiile care protejează femeia şi medicul rămân neschimbate”.

• Anamaria Gavrilă (POT): „Fake news împotriva partidului”

Preşedinta POT, Anamaria Gavrilă, a reacţionat şi ea la comunicatul IICCMER şi s-a delimitat complet de iniţiativă, afirmând că partidul său nu a depus în Parlament un asemenea proiect.

„Presa Fake News inventează subiecte împotriva POT. POT nu a depus nicio iniţiativă legată de subiectul intens mediatizat astăzi de presă”, a scris Anamaria Gavrilă pe pagina oficială de Facebook.

