Producţia de vin din ţara noastră, estimată la 4 milioane de hectolitri în 2025

Producţia de vinuri din ţara noastră este estimată, pentru anul 2025, la aproximativ 4 milioane de hectolitri, potrivit datelor transmise de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale către Organizaţia Internaţională a Viei şi Vinului (OIV). Cifra include atât vinurile cu denumire de origine controlată sau indicaţie geografică protejată (DOC, IG), cât şi vinurile fără certificare de soi.

Datele raportate arată că vinurile de calitate reprezintă o parte importantă a producţiei: circa 1,49 milioane hl de vinuri DOC, 0,306 milioane hl de vinuri IG şi 0,062 milioane hl de vinuri varietale, potrivit certificărilor realizate de Oficiul Naţional al Viei şi Produselor Vitivinicole (ONVPV).

În total, vinurile certificate (DOC, IG sau varietale) însumează aproximativ 1,8 milioane hl, însă doar 0,8 milioane hl ajung efectiv pe piaţă în formă îmbuteliată şi certificată. Restul producţiei este fie blocat din cauza cererii scăzute, fie declasat şi vândut vrac sau destinat distilării.

Recolta din acest an a fost influenţată de condiţiile climatice variabile. Îngheţurile târzii din primăvară şi episoadele de grindină au afectat unele regiuni, iar deficitul de precipitaţii s-a menţinut în vestul ţării. În schimb, podgoriile din est au beneficiat de precipitaţii mai bine distribuite, ceea ce a contribuit la o îmbunătăţire a producţiei în perioada de pârgă.

Deşi sectorul vitivinicol are o pondere modestă în agricultura naţională, el rămâne un pilon al economiei rurale, se arată în comunicat. Implementarea tehnologiilor moderne în viticultură şi vinificaţie, precum şi dezvoltarea enoturismului, pot contribui la atragerea tinerilor în mediul rural şi la promovarea patrimoniului cultural şi gastronomic românesc.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro