The Hammer de Zalău! Opt dintr-o lovitură

În două seri diferite, 10 și 11 octombrie, un bărbatul din municipiul Zalău ar fi distrus, prin lovire, opt autoturisme parcate pe două străzi din municipiul Zalău, cauzând un prejudiciu de aproximativ 6.200 de lei. Totodată, acesta ar fi furat o plăcuță de înmatriculare de la un alt autoturism. În baza probatoriului administrat, polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Zalău l-au reținut pentru 24 de ore.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea magistraților din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor în care s-au produs faptele, recuperării prejudiciului și tragerii acestuia la răspundere penală.

M. S.