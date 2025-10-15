Guvernul pregăteşte „Anul Nadia Comăneci 2026”

Premierul Ilie Bolojan şi vicepremierul Tanczos Barna s-au întâlnit la Palatul Victoria, cu Nadia Comăneci, simbol al gimnasticii mondiale, şi cu Mihai Covaliu, preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR). Discuţiile au vizat organizarea seriei de manifestări dedicate „Anului Nadia Comăneci” din 2026, an care marchează 50 de ani de la performanţa istorică de la Jocurile Olimpice de la Montreal. Printre proiectele planificate se află Gala Nadia Comăneci, ce va avea loc pe 29 mai 2026, precum şi competiţii de gimnastică, evenimente educative şi lansarea unui documentar dedicat carierei campioanei. Premierul a subliniat importanţa simbolică a acestei aniversări pentru identitatea sportivă şi naţională a României. „În memoria societăţii româneşti, numele Nadia Comăneci a făcut istorie în ultimii 50 de ani.

Rezultatele muncii sale şi performanţele realizate au inspirat şi vor continua să inspire”, a declarat Ilie Bolojan, potrivit unui comunicat al Guvernului. Şeful Executivului a adăugat că Guvernul va sprijini activ organizarea tuturor evenimentelor dedicate acestui moment.

• Promovarea sportului în rândul tinerilor

Un alt punct al discuţiilor a vizat încurajarea practicării sportului de către copii şi tineri, obiectiv asumat de Guvern în contextul scăderii interesului pentru activităţile fizice în rândul elevilor.

Participanţii la întâlnire au convenit asupra organizării unor programe educative şi competiţii şcolare care să promoveze spiritul olimpic şi valorile reprezentate de Nadia Comăneci: perseverenţa, excelenţa şi disciplina. În 2026, se vor împlini cinci decenii de la momentul care a schimbat pentru totdeauna istoria gimnasticii. La Jocurile Olimpice de la Montreal (1976), Nadia Comăneci a primit şapte note de 10, primele din istoria competiţiilor oficiale, stabilind un record absolut – 20 de puncte la paralele inegale, potrivit codului de punctaj al epocii. Performanţele sale au transformat acea ediţie a Jocurilor Olimpice în ceea ce presa internaţională a numit „Olimpiada Nadia Comăneci”. Atunci, gimnasta româncă a cucerit cinci medalii:

Trei de aur – la individual compus, bârnă şi paralele; Una de argint, cu echipa României; Una de bronz, la sol.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro