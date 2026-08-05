Primul autobuz electric articulat de 18 metri a ajuns la Zalău

Autobuzul electric de 18 metri este primul dintre cele cinci autobuze de acest tip achiziționate de municipalitate, iar sosirea lui vine după livrarea tuturor celor cinci autobuze electrice de 8 metri. Odată cu această livrare, flota electrică aflată în administrarea Transurbis a ajuns la 66 de autobuze, iar Zalăul dispune, astfel, de una dintre cele mai moderne flote de transport public din țară.

Investiția aflată în derulare are o valoare totală de aproximativ 39,8 milioane de lei, inclusiv TVA, și cuprinde:

– 5 autobuze electrice de 8 metri; – 5 autobuze electrice articulate de 18 metri; – 10 stații de reîncărcare lentă; – 2 stații de reîncărcare rapidă; – echipamente, programe, licențe și sisteme moderne destinate informării și siguranței călătorilor.

Noile autobuze sunt dotate cu sisteme de informare interioară și exterioară, supraveghere video, acces Wi-Fi și validatoare pentru plata electronică a călătoriilor. Achiziția include, de asemenea, echipamentele necesare pentru întreținere, diagnosticare și reparații, stocuri de piese de schimb și servicii de instruire a personalului.

Testele și probele tehnice pentru cele cinci autobuze de 8 metri au început în data de 3 august. Acestea vor fi introduse în circulație numai după finalizarea tuturor verificărilor prevăzute în caietul de sarcini și după confirmarea îndeplinirii cerințelor stabilite.

Până la termenul stabilit prin contract, 15 august, urmează să fie livrate și celelalte patru autobuze articulate de 18 metri. Odată cu sosirea acestora, flota electrică administrată de Transurbis va ajunge la 70 de vehicule.

M. S.