Grupul Silvana se reunește pentru Zilele Zalăului

După ce anul trecut trupa Silvana s-a reunit pentru aniversarea a 45 de ani de activitate, printr-un concert extraordinar în Amfiteatrul Parcului Municipal din Zalău, iată că anul acesta grupul se reunește din nou, pentru Zilele Zalăului.

Silvana & Friends este denumirea proiectului din cadrul zilei de vineri, cea dedicată trupelor locale, a Zilelor Zalăului. Friends reprezintă prietenii Silvanei din trupele locale care mai activează (Back to Rock, Sergiu Chirilă & Band, Silvanica și Trupa de Noapte), fiecare din aceste banduri având în componență cel puțin un membru din legendara trupă Silvana. Reuniunea grupului va avea componența: Raul Chiș, Adrian Maja, Marius Salajean, Dan Magdaș (Reptilă), Robert Banto, Flaviu Oros și, probabil, Raul Kusak.

Trupele locale speră să aducă un număr mare de zălăuani la concert, cărora le promit un show de calitate marca Silvana!

M. S.