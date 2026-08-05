# Îți ia nasul putoarea din jurul cimitirului. Acolo se cresc porci, păsări etc. Deversarea e direct în șanțurile din fața caselor. Avem canalizare dar nu ne racordăm. Civilizație zălăuană.

# Se scumpește zilnic combustibilul. Apa și curentul la rație. Vremuri interesante trăim.

* A se considera pamflet.

Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!

Zvonăraşul de serviciu