Zvonoteca

Magazin Salajean

# Îți ia nasul putoarea din jurul cimitirului. Acolo se cresc porci, păsări etc. Deversarea e direct în șanțurile din fața caselor. Avem canalizare dar nu ne racordăm. Civilizație zălăuană.

# Se scumpește zilnic combustibilul. Apa și curentul la rație. Vremuri interesante trăim.

* A se considera pamflet.
Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!
Zvonăraşul de serviciu

2 Thoughts to “Zvonoteca”

  1. Zvonoteca Zvonoteca – Portal Știri România
    5 august 2026 at 10:15

    […] Zvonoteca apare prima dată în Magazin […]

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  2. Paula
    5 august 2026 at 13:51

    Dacă s-a votat “ca lumea” , nu cum trebuie , nu vă plângeți!!! Răbdați!!! Protestează cineva? Nici vb ! Înseamnă ca e bine, e chiar foarte bine!!!

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