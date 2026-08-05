# Îți ia nasul putoarea din jurul cimitirului. Acolo se cresc porci, păsări etc. Deversarea e direct în șanțurile din fața caselor. Avem canalizare dar nu ne racordăm. Civilizație zălăuană.
# Se scumpește zilnic combustibilul. Apa și curentul la rație. Vremuri interesante trăim.
* A se considera pamflet.
Orice asemănare cu personaje reale este pur întâmplătoare!
Zvonăraşul de serviciu
2 Thoughts to “Zvonoteca”
[…] Zvonoteca apare prima dată în Magazin […]
Dacă s-a votat “ca lumea” , nu cum trebuie , nu vă plângeți!!! Răbdați!!! Protestează cineva? Nici vb ! Înseamnă ca e bine, e chiar foarte bine!!!