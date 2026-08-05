Farmaciile din județ vor distribui apă persoanelor afectate de caniculă

Protejarea sănătății populației în perioadele cu temperaturi extreme presupune măsuri concrete și o colaborare eficientă între instituțiile cu atribuții în domeniu. La inițiativa prefectului județului Sălaj, Cristian Claudiu Bîrsan, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, a fost semnat miercuri, în prezența subprefectului județului Sălaj – Dari Toma, a președintelui Colegiului Farmaciștilor Sălaj – Felicia Farcaș, a inspectorului șef ISU Sălaj – col. Vasile-Adrian Dobocan și a directorului executiv al DSP Sălaj – Radu Buciuman, un protocol de colaborare între Direcția de Sănătate Publică Sălaj și Colegiul Farmaciștilor din România – Filiala Sălaj, având ca obiect stabilirea măsurilor necesare pentru diminuarea efectelor caniculei asupra populației.