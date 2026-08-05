Protejarea sănătății populației în perioadele cu temperaturi extreme presupune măsuri concrete și o colaborare eficientă între instituțiile cu atribuții în domeniu. La inițiativa prefectului județului Sălaj, Cristian Claudiu Bîrsan, în calitate de președinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, a fost semnat miercuri, în prezența subprefectului județului Sălaj – Dari Toma, a președintelui Colegiului Farmaciștilor Sălaj – Felicia Farcaș, a inspectorului șef ISU Sălaj – col. Vasile-Adrian Dobocan și a directorului executiv al DSP Sălaj – Radu Buciuman, un protocol de colaborare între Direcția de Sănătate Publică Sălaj și Colegiul Farmaciștilor din România – Filiala Sălaj, având ca obiect stabilirea măsurilor necesare pentru diminuarea efectelor caniculei asupra populației.
Protocolul consolidează cooperarea dintre instituțiile responsabile și stabilește măsuri clare pentru sprijinirea cetățenilor, în special a persoanelor vulnerabile.
În baza acestuia, farmaciile din județ vor asigura:
• acordarea primului ajutor și a asistenței medicale de urgență, în limitele competențelor profesionale;
• distribuirea apei potabile către persoanele afectate de temperaturile ridicate;
• colaborarea permanentă cu serviciile de urgență și cu celelalte instituții implicate în gestionarea situațiilor generate de caniculă.
Prin coordonarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și implicarea Direcției de Sănătate Publică Sălaj, a Colegiului Farmaciștilor și a tuturor farmaciilor din județ, este creat un mecanism de intervenție rapidă și sprijin pentru cetățeni în perioadele cu risc crescut.
M. S.
One Thought to “Farmaciile din județ vor distribui apă persoanelor afectate de caniculă”
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