Preşedintele Klaus Iohannis şi soţia acestuia, reclamaţi la Poliţie că nu au purtat mască de protecţie pe stradă

Un bărbat din judeţul Sibiu a trimis Ministerului Afacerilor Interne o plângere care îl vizează pe preşedintele Klaus Iohannis şi pe soţia acestuia, Carmen. Bărbatul reclamă că, în 10 octombrie, Klaus şi Carmen Iohannis au participat la Sibiu la redeschiderea Catedralei Evanghelice la finalul unui lung proces de reabilitare, dar, pe stradă, după ce au ieşit din biserică, niciunul nu purta masca de protecţie, informează news.ro.

În Sibiu, masca era obligatorie în acel moment, după ce rata de infectare ajunsese la 8,5 la mie. Bărbatul afirmă că doreşte ca legea să fie aplicată tuturor, indiferent de statut.

„Conform Constituţiei României, toţi cetăţenii trebuie să fie egali în faţa legii. Ştiam de cazul doamnei Turcan (sancţionată pentru că nu a purtat mască în aer liber, când acest lucru era obligatoriu – n.r), am văzut ce repede Poliţia Sibiu s-a autosesizat şi, dacă am văzut că se întârzie cu sancţiunea preşedintelui într-un caz similar, am reacţionat. Am trimis sesizarea întâi la MAI care a direcţionat-o către Poliţia Bucureşti şi de acolo a ajuns la Sibiu”, a declarat, marţi, Cristian Dan.

Întrebat ce a cerut în sesizare, bărbatul a precizat că a invocat Constituţia.

„În primul rând am invocat Constituţia….am cerut Poliţiei Sibiu să aplice legea nedicstriminatoriu pentru ca şi populaţia să vadă că nu contează ce funcţie ai, legea trebuie şi sper să fie aceeaşi pentru toţi”, a mai declarat bărbatul.

Cristian Dan a precizat că nu a fost de faţă la participarea preşedintelui la redeschiderea Catedralei Evanghelice din Sibiu, dar a văzut înregistrări video.

„În biserică am văzut ulterior că a purtat mască, când a ieşit nu mai purtat masca”, a adăugat bărbatul.

„Nu poţi să ameninţi populaţia. De doi ani de zile suntem ameninţaţi – staţi în casă că vom avea morţi, staţi în casă că e pandemie (…) este o bătaie de joc la adresa populaţiei, care la cea mai mică încălcare a legii este sancţionată”, a adăugat acesta.

În 10 octombrie, Klaus şi Carmen Iohannis au participat la Sibiu la redeschiderea Catedralei Evanghelice la finalul unui lung proces de reabilitare.

În 10 octombrie, rata de infectare în Sibiu era de 8,5 la mie şi deja fuseseră impuse restricţii aferente acestui prag de infectare, una dintre măsuri fiind obligativitatea măştii de protecţie în spaţiile deschise.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro