PONT – De unde cumperi prosoape de CALITATE şi la PREŢURI MICI pentru hotelul sau pensiunea ta?

Administratorii si patronii de hoteluri si de pensiuni au in permanenta distribuitori si producatori de la care cumpara lenjerii, prosoape hotel sau alte tesaturi necesare in unitatile de cazare. Cand esti de ceva timp pe piata si ai deja o baza de clienti, ai cumparat multe tesaturi pentru hotel sau pensiune stii deja de unde comanzi cand ai nevoie si stii si care sunt cei mai buni producatori si comercianti. Insa cand esti la inceput de drum si trebuie sa iti primesti primii clienti s-ar putea sa nu ai atat de mult timp pentru a te documenta si a gasi toate firmele de la care merita sa cumperi.

Nu te panica, nu e nicio problema, totul se rezolva simplu, cu o cautare pe Internet. In loc sa mergi prin tot orasul sau prin imprejurimi doar pentru a gasi prosoape hotel sau lenjerii la cele mai mici preturi, dar cu o calitate cat mai buna, poti sa dai cateva click-uri si ai terminat cautarea. De unde cumperi prosoapele, de exemplu, poate cel mai important element dupa lenjerii in orice camera de hotel? Ai mai multe variante.

Ai putea sa le comanzi de la magazine online specializate comercializarea de prosoape sau de lenjerii pentru HoReCa. Asa stii ca ai de unde alege, ai doar produse pentru HoReCa, le poti compara usor cu ajutorul descrierilor de pe site-uri sau prin intermediul comparatoarelor puse la dispozitie si integrate in layout-ul site-ului. Marele avantaj al magazinelor specializate tine de calitatea adaptata pentru unitatile de cazare si de preturile usor negociabile la comenzi mai mari. De asemenea, magazinele specializate vor fi pregatite cu toate detaliile despre fiecare tip de prosoape si vor avea descrieri detaliate si fotografii relevante, destul de multe fata de magazinele clasice.

Prosoape pentru hotel se pot cumpara si de la magazinele „universale”, care au si prosoape obisnuite, si prosoape de acest fel. Preturile pot fi insa ceva mai mari si calitatea nu o va egala pe cea de la magazinele specializate. Dar e o varianta daca nu mai gasiti in anumite locuri.

Alta varianta de unde poti cumpara orice fel de prosoape pentru uz hotelier este depozitul de textile. Stocuri foarte mari, comenzi mult mai mari decat in magazinele normale, diversitatea modelelor si tipurilor de prosoape, precum si calitate lor ireprosabila, iata doar cateva avantaje ale depozitelor de tesaturi premium. Multe au si site-uri, deci poti comanda de la distanta tot ce vrei si in cateva ore ai deja tot ce iti trebuie pentru camerele de la hotel sau pensiune.

Desigur poti lua in considerare si varianta cumparaturilor din magazinele fizice, daca ai unele mari in apropiere si au oferte care sa fie pe placul tau. In magazinele fizice nu ai stocuri asa de mari, nu vei gasi mereu asistenti clienti care sa iti ofere de fiecare data toate informatiile necesare, preturile vor fi cu siguranta mai mari decat in online. Singurul avantaj al magazinelor fizice tine de posibilitatea de a testa usor textura si de a vedea ce fel arata in realitate fiecare dintre prosoapele dorite. In rest magazinul fizic are limitarile sale si ar fi bine sa fie ultima ta solutie atunci cand nu ai gasit ce iti trebuia in online.