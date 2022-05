Piedone, condamnat definitiv la 4 ani de închisoare

Primarul Sectorului 5, Cristian Piedone a scris pe Facebook, joi, după condamnarea la 4 ani de închisoare, în dosarul Colectiv, că „l-au luat nevinovat şi că l-au chinuit şi l-au tăvălin şase ani şi jumătate, ca pe un câine”

Am un mesaj pentru familiile tinerilor decedaţi în clubul Colectiv şi pentru cei răniţi în acea fatidică noapte: Piedone merge la puşcărie NEVINOVAT! Adevăraţii vinovaţi pentru tragedia Colectiv sunt liberi!!!, a mai scris el.

„M-au luat… NEVINOVAT. Ca pe un câine m-au chinuit şi m-au tăvălit şase ani şi jumătate! Zilnic mi-au picurat amar şi boală în trup şi în familie! M-au vânat pe unde m-au prins. Că i-am deranjat, că le-am stricat puşculiţele.. Rămâneţi cu bine, oameni buni! Vă mulţumesc tuturor celor care mi-aţi rămas alături în toţi anii aceştia grei! Eu merg acum unde mă azvârle statul meu cel românesc!”, scrie Piedone în postarea de pe Facebook.

El se adresează şi cetăţenilor din Sectorul 5: „Dumneavoastră, cetăţenilor din Sectorul 5, vă doresc sănătate şi fericire! Povestea noastră se opreşte aici, din păcate. A fost frumos, atât cât ne-au permis, atât cât ne-au lăsat… ! Am dovedit, împreună, că prin muncă se pot face lucruri bune pentru comunitate! Am crezut în visuri, am împlinit visuri! Am dovedit că putem face imposibilul… posibil! Va iubesc! Să ieşiţi la vot când vor fi alegeri! Să vă alegeţi un primar drept, care să vă respecte! Un primar demn şi muncitor, care să vă merite! Cu multă dragoste, Piedone”.

Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a fost condamnat joi la 4 ani de închisoare în Dosarul Colectiv pentru abuz în serviciu, potrivit sentinţei Curţii de Apel Bucureşti. În acelaşi dosar au fost condamnaţi la închisoare patronii clubului.

Anastasescu George Alin a fost codamnat la 11 ani si 8 luni inchisoare

Mincu Costin a fost condamnat la 8 ani închisoare

