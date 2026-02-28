Peste jumătate dintre moldoveni ar vota împotriva unirii cu România şi a aderării la NATO

Mai mult de jumătate dintre cetăţenii Republicii Moldova ar vota împotriva unirii cu România în cazul organizării unui referendum pe această temă. De asemenea, peste o treime dintre cei chestionaţi s-ar pronunţa împotriva aderării la Uniunea Europeană, iar peste 50% ar vota împotriva aderării la NATO, potrivit unui sondaj IMAS

Întrebarea adresată celor chestionaţi a fost: „Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum (vi s-ar cere să votaţi) cu privire la … Dvs. aţi vota pentru sau contra?”, temele asupra cărora au fost solicitaţi să se pronunţe fiind: „Aderarea R. Moldova la Uniunea Europeană”, „Unirea R. Moldova cu România”, NATO.

În ceea ce priveşte aderarea la UE, 44% ar vota ”pentru” şi 35% ”împotrivă”. Unirea cu România ar primi un vot favorabil din partea a 30% dintre cei chestionaţi, în timp ce 52% ar vota împotrivă, conform sondajului.

