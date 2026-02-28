Tratamente la pomii fructiferi

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: MONILINIA SPP. (monilioze), VENTURIA INAEQUALIS (rapăn), PODOSPHAERA LEUCOTRICA (făinare), TAPHRINA DEFORMANS (băşicarea frunzelor) – forme rezistente și dăunători: QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS (Păduchele din San Jose), PANONYCHUS ULMI (ouă hihernante acarieni), PARTENOLECANIUM CORNI (păduchi testosi)

MONILINIA SP. (monilioze)- ciupercă se transmite, de la un an la altul, prin conidii și miceliu de rezistență în scoarță ramurilor și în fructele mumifiate. Boală atacă cu precădere florile și fructele din faza de pârgă, dar poate atacă și ramurile și frunzele. La speciile sâmburoase în anii cu primăveri ploioase atacul poate duce la veștejirea ramurilor cu frunze și flori. Atacul pe flori și frunze se aseamănă cu efectul înghețului târziu de primăvară, cu aspect opărit, dar în cazul moniliozei printre florile atacate se găsesc și sănătoase. Frunzele atârna fără a cădea, florile se brunifică și se usucă, iar ramurile veștejite se îndoaie.

VENTURIA INAEQUALIS (pătarea cafenie a frunzelor, fructelor de măr și rapanul merilor) – pe frunze și lăstari apar pete de culoare brună-măslinie, catifelate pe care se formează organele de înmulțire ale ciupercii. Frunzele puternic atacate se usucă și cad. Pe fructe apar pete asemănătoare celor de pe frunze, cu timpul capătă un aspect răpănos. Fructul rămâne deformat cu crăpături la suprafață.

PODOSPHAERA LEUCOTRICA (făinarea mărului) – ciupercă se transmite, de la un an la altul, prin miceliul de rezistență în solzii mugurilor. Frunzele și lăstarii sunt acoperiți cu o pulbere fainoasă de culoare albă-gălbuie, formată din organele de înmulțire ale ciupercii.

Frunzele rămân mici, alungite, aspre și cu marginile îndoite spre partea superioară, nu cresc, se usucă și cad. Lăstarii rămân golași sau cu un smoc de frunzulițe în vârf. Mugurele terminal este distrus. Lăstarii nu mai cresc și se usucă.

TAPHRINA DEFORMANS (băşicarea frunzelor de piersic) – ciupercă se transmite, de la un an la altul, sub formă de miceliu, care trăiește pe scoarță ramurilor sau între solzii mugurilor.

Frunzele, în special din treimea superioară a lăstarilor, sunt deformate și băşicate. Porțiunile atacate au la început o coloraţie roșiatică, apoi se îngălbenesc, se brunifică și cad. Pe partea inferioară a acestor umflături se formează o pulbere albicioasă. Ramurile sunt golașe, sunt mai scurte și uneori curbate.

QUADRASPIDIOTUS PERNICIOSUS (păduchele din San-Jose) – este o specie polifagă, atacă peste 200 de specii de arbori, arbuști, diferite specii silvice și ornamentale. Dintre speciile pomicole cele mai preferate sunt seminţoasele, urmate de sâmburoase. Dintre speciile silvice și ornamentale atacă teiul, plopul, ulmul, salcia, paducelul, lemnul cainesc, trandafir, etc. A fost găsit și pe zmeur, căpșun și fragi. Pe scoarță tulpinilor și a ramurilor, precum și pe frunze, se constată carapace circulare și ovale, de culoare brună-cenușie, cu un Ф de 1-2 mm. Pe tulpini, ramuri și fructe se găsesc puncte roșietice, în porțiunile în care s-au făcut înțepături de hrană de către păduchi.

PANONYCHUS ULMI (acarianul roșu al pomilor) – specii de plante intens parazitate sunt: mărul, prunul, mirobolanul și piersicul, iar specii slab parazitate sunt: părul, gutuiul, cireșul, visinul, caisul, migdalul, nucul, mahalebul și coacăzul. În urmă atacului frunzele se depigmentează și capătă o culoare cenușie, iar petele se necrozează.

Se reduce conținutul frunzelor în apă, clorofilă și în substanță uscată.

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la toate speciile de pomi cu:

1. VITRA 50 WP (CUPRIDIN – a două denumire comercială ) – 1,5 – 2,0 kg/ha sau

2. CUPROXAT FLOWABLE (KUPFEROL – a două denumire comercială) – 0,35% sau

3. FLOWBRIX – 3,75 l/ha (măr,par, gutui) – 3,3 l/ha (piersic, nectarin, prun, cais, cireș);

4. CUPROFIX ULTRA – 6 kg/ha (sâmburoase) – 3,5 – 6 kg/ha (seminţoase);

5. TRIUMF 40 WG– 2,0 – 2,5 kg/ha;

6. THIOVIT JET 80 WG – pentru combaterea făinării – 5,0 – 8,0 kg/ha sau

7. FLOSUL – pentru combaterea făinării – 7,5 l/ha la măr și 5,0 l/ha piersic.

Pentru combaterea dăunătorilor se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la toate speciile de pomi cu:

1. MOSPILAN 20 SG – 0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant sau

2. JUVINAL 10 EC – 0,1% (doar larve hibernante de San – Jose´) sau

3. OVIPRON TOP (VERNOIL – a două denumire comercială) – 2500 ml/100 l apă sau 1500 ml/100 l apă în amestec cu un insecticid sau

4. ESTIUOIL (YAGOS – a două denumire comercială) – 0,75 – 1,0% (3,75 – 15 l/ha) sau

5. PLANTOIL (MIDOS OIL) – 0,75 – 1,0% (3,75 – 15 l/ha).

sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Perioada optimă de tratament: repaus vegetativ până când 0,5 – 5 % din mugurii florali sunt în faza de umflare, în zilele cu temperaturi peste 5°C, pe timp liniștit, fără vânt, când pomii sunt zvântaţi.

Responsabil Prognoză şi Avertizare,

Stana Marius