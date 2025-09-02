Peste jumătate de milion de români spun că vor să emigreze în următorul an

Un sondaj realizat de Banca Centrală a Austriei arată că România are cea mai mare pondere din regiunea Europei Centrale şi de Sud-Est a adulţilor care intenţionează să emigreze. Conform datelor, aproximativ 3,4% din populaţia de peste 18 ani din România îşi propune să părăsească ţara în următoarele 12 luni, iar peste 10% se gândesc să emigreze în următorii 10 ani. Aceasta înseamnă peste 522.000 de potenţiali emigranţi dintr-un total de 15,37 milioane de adulţi.

Principalele motive invocate pentru migraţie sunt găsirea unui loc de muncă şi dorinţa de condiţii de viaţă mai bune. Studiul subliniază că îmbunătăţirea pieţei muncii şi a serviciilor publice, precum educaţia şi sănătatea, ar putea reduce aceste intenţii de emigrare.

De asemenea, sondajul arată că migraţia nu este neapărat permanentă: în medie, 14% dintre respondenţi au locuit anterior în străinătate şi s-au întors. În Albania, acest procent ajunge la 28%, iar perioadele scurte de şedere (sub un an) sunt frecvente, reprezentând 35% din totalul şederilor în regiune.

Datele oficiale arată că, în 2024, populaţia României a scăzut cu peste 31.500 de persoane, în ciuda unui flux de aproximativ 290.000 de imigranţi, din cauza sporului natural negativ şi a migraţiei. Circa 230.000 de români au emigrat anul trecut, dintre care 131.000 bărbaţi şi 97.000 femei.

Sondajul OeNB Euro este realizat periodic în Europa Centrală şi de Sud-Est, cu eşantioane de aproximativ 1.000 de persoane adulte per ţară, selectate aleatoriu, iar datele sunt colectate prin interviuri faţă în faţă, asistate de calculator sau în mod tradiţional, şi sunt supuse unor corecţii statistice pentru a asigura reprezentativitatea.

