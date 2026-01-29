Proiectul privind interzicerea coroanelor în cimitirul din Zalău a fost respins

Da, coroanele funerare vor putea fi utilizate în continuare în cimitirul din municipiul Zalău. În ultima ședință a Consiliului Local Zalău a fost respins proiectul care propunea interzicerea coroanelor în cimitir. Proiectul a fost inițiativa consilierilor Andreea Lucaciu și Daniel Taloș. Cei doi și-au argumentat inițiativa prin faptul că cele mai multe coroane sunt din material plastic și nu fac decât să polueze, să cauzeze deșeuri. Ideea era de a renunța la aceste coroane și de a le înlocui cu flori naturale.
