Acțiune în forță la Pusta. Depozite de deșeuri descoperite cu ajutorul dronei

Un amplu control a avut loc zilele trecute în zona localității sălăjene Pusta. Inspectorii Gărzii de Mediu Sălaj, împreună cu polițiști, jandarmi și inspectori ai Primăriei Șimleu au desfășurat o acțiune de control privind gestionarea deșeurilor. Cu ajutorul unei drone echipată cu cameră termică și senzori de detecție, au fost identificate rapid zonele cu depozitări ilegale și risc de incendiere. Rezultatul, într-o singură zi: amenzi în valoare de 90.000 lei, aplicate pentru: depozitarea neautorizată a deșeurilor, incinerarea ilegală și gestionarea necorespunzătoare a mașinilor scoase din uz.
Tre’ să mâncă și gura lor ceva! Doar nu-și închipuie cineva că plătesc amenzile. Control de formă, să reportăm ecologie.