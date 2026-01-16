Pensionarii sălăjeni domiciliați în străinătate trebuie să trimită certificatul de viață. În caz contrar, pensia va fi suspendată

În conformitate cu legislația privind sistemul public de pensii, intrată în vigoare în data de 1 septembrie 2024, Casa Județeană de Pensii Sălaj informează pensionarii nerezidenți (persoane cu domiciliul sau reședința în străinătate) asupra obligației de a transmite semestrial certificatul de viață. Acest document este esențial pentru continuitatea plății drepturilor de pensie și trebuie transmis în următoarele intervale calendaristice: prima verificare se desfășoară în perioada 1 ianuarie – 31 martie 2026. A doua verificare are loc în intervalul 1 iulie – 30 septembrie. Certificatul de viață trebuie semnat de către beneficiar în fața unei autorități legale din statul de domiciliu sau de ședere permanentă. Autoritatea respectivă (notar, ambasadă, consulat, medici de familie, instituții de asigurări sociale precum INAS, INCA, ITAL-UIL) va certifica faptul că persoana se află în viață prin completarea și ștampilarea „Părții B a formularului”. Documentul completat, semnat și vizat poate fi transmis prin e-mail la adresa certificatedeviata.salaj@cnpp.ro (documentul scanat trebuie să fie lizibil, în format PDF sau JPEG) sau la sediul Casei de Pensii din Zalău. Netransmiterea certificatului de viață până la termenele limită menționate conduce la suspendarea plății pensiei.

