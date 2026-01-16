Cu permisul suspendat, la volan prin Șimișna

Un bărbat din Șimișna este cercetat penal pentru că în timp ce conducea mașina prin satul Șimișna nu a oprit la semnalul polițistului rutier, dar și pentru că avea permisul suspendat. Potrivit oamenilor legii, conducătorul auto a oprit autoturism, însă la momentul în care polițistul s-a îndreptat spre autoturism, bărbatul a pornit mașina, plecând de la fața locului. La scurt timp, localnicul a oprit autoturismul, intrând într-o casă. Polițiștii au stabilit că este vorba despre un tânăr în vâstă de 28 de ani, din comună. În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că tânărul avea dreptul de a conducea suspendat pentru o perioada de 120 de zile, ca urmare a săvârșirii unei abateri la regimul rutier în anul 2025.

Imagine cu rol ilustrativ