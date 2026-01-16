Sălăjean condamnat, încătușat de polițiști

Adrian Lungu

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Sălaj au pus în executare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea emis pe numele unui bărbat în vârstă de 50 de ani. Acesta a fost condamnat la o pedeapsă privativă de libertate pentru o perioada de un an și doua luni de către magistrații din cadrul judecătoriei Zalău, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului. Bărbatul a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Sălaj.

