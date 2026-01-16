S-a autodenunțat la poliție

Un bărbat de 45 de ani, din localitatea Pusta, s-a prezentat la sediul Poliției Orașului Șimleu Silvaniei pentru a declara faptul că a fost implicat într-un eveniment rutier cu pagube materiale, în data de 12 ianuarie. Din verificările efectuate, s-a stabilit faptul că la data de 12 ianuarie, în timp ce conducea o autoutilitară pe drumul comunal 96, a pierdut controlul asupra direcției de deplasare, lovind un gard.

În urma evenimentului nu au rezultat victime. Cu ocazia verificărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul nu deține permis de conducere valabil pentru nicio categorie de vehicule. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.