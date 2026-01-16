Sălajul acum o sută de ani (XLI)

* Principele Carol anunță de la Milano că renunță la tron. Ziarul „Meseșul” publică știrea, nu face niciun comentariu.

* Primăria din Zălau anunță concurs pentru femeie de serviciu. Înghesuială mare.

* Vremea deosebit de caldă pentru această perioadă a făcut să înmugurească pomii. Panică printre iubitorii de pălincă!

* De la 1 ianuarie s-au mărit taxele poștale. Și după 100 de ani e cam același lucru.

* Biletele de tren se scumpesc cu 15 %. Ca și azi…

* Impozitele se pot plăti până la 31 ianuarie. După această dată, Fiscul anunță penalități mari.

* Până la 1 februarie trebuie vizate permisele de vânătoare. De data aceasta doar cu aviz de la Poliție.

* La Sângeorgiu de Meseș este executat silit Șogor Ioan. Se scoate la vânzare porumb în valoare de 4.000 de lei.

* Se anunță concurs pentru ocuparea postului de contabil-șef la Primăria Zălau. Se acceptă doar bărbați cu armata făcută. Asta da discriminare!

* Prefectura Sălaj scoate la licitație un automobil de lux – Graf-Stit. Prețul de pornire – 95.000 de lei.

* Celebra firmă de mobilă Tischler deschide magazin la Zălau, pe str. Gheorghe Lazăr, vis-a-vis de Școala de Fete.

Daniel Mureșan