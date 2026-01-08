Trend ascendent al șomajului în țară și în județ

Rata șomajului în România a crescut la 6% în penultima lună a anului 2025, în vreme ce pe parcursul lunii anterioare, nivelul era mai mic cu 0,1 puncte procentuale.

La nivel județean, cele mai recente date arată că rata șomajului înregistrat, la sfârșitul lunii octombrie, a fost de 6%, raportată la populația activă civilă existentă la 1 ianuarie 2025.

Potrivit estimărilor, numărul șomerilor din România este de 493.700 de persoane cu vârste cuprinse între 15 și 74 de ani. În județul Sălaj, numărul șomerilor înregistrați, la sfârșitul lunii octombrie 2025, era de 5.365 de persoane, reprezentând 2,1% din totalul șomerilor la nivel național, în creștere cu 3,6% față de luna septembrie 2025 și în scădere cu 0,4% comparativ cu luna octombrie 2024.

Rata șomajului în România a avut parte de o creștere pe parcursul anului trecut. Dacă în luna ianuarie, nivelul era de 5,9%, acesta a crescut, ajungând la 6,1% în luna mai, potrivit estimărilor în conformitate cu standardele Biroului Internațional al Muncii (BIM).

Din totalul persoanelor aflate în evidențe, 825 de șomeri din județul Sălaj beneficiau de indemnizație de șomaj în perioada vizată.