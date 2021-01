Papa Francisc, dribling fin – denunţă dopajul, dar îl omagiază pe Maradona

Suveranul Pontif este un mare iubitor al sportului în general şi al fotbalului în special. Ori de câte ori are ocazia abordează subiecte legate de sport, aşa cum a făcut-o şi la începutul acestui an, când a dovedit că „driblează” foarte bine reuşind în cadrul aceleiaşi intervenţii să vorbească despre flagelul dopajului, dar să-l şi omagieze pe Maradona, bine cunoscut pentru probremele lui cu substanţele interzise. Papa Francisc s-a referit la problema dopajului în sport, în cursul unui interviu difuzat de cotidianul italian Gazzetta dello Sport, în care i-a adus şi un omagiu celebrului său compatriot Diego Armando Maradona, legenda fotbalului argentinian: „L-am întâlnit pe Diego Maradona cu ocazia unui meci pentru pace, în 2014. Îmi amintesc cu plăcere de tot ceea de Diego a făcut pentru Scholas Occurrentes, fundaţia care se ocupă de cei nevoiaşi în lumea întreagă. Pe teren a fost un poet, un mare campion care a adus bucurie pentru milioane de persoane, în Argentina şi la Napoli. Era însă şi un om foarte fragil. Am o amintire personală legată de Cupa Mondială din 1986, pe care Argentina a câştigat-o datorită lui Maradona. Eram la Frankfurt, era o perioadă dificilă pentru mine, studiam limba şi strângeam materiale pentru teza mea. Nu putusem să văd finala CM şi am aflat de succesul Argentinei în faţa Germaniei în următoarea zi, atunci când o fată japoneză a scris pe tablă: „Viva l’Argentina’ în timpul unei lecţii de germană. Îmi amintesc personal de asta ca de o victorie a singurătăţii, pentru că nu aveam pe nimeni cu care să împărtăşesc bucuria acelei victorii sportive. Când mi s-a spus de moartea lui Maradona, m-am rugat pentru el şi i-am trimis familiei un rozariu cu câteva cuvinte personale de consolare”. Conducătorul bisericii catolice a subliniat, cu această ocazie, că „dopajul în sport nu este doar o înşelătorie, ci este şi o scurtătură care anulează demnitatea”: ” Niciun campion nu este construit în laborator. Uneori s-a întâmplat şi nu putem fi siguri că nu se va mai întâmpla, chiar dacă sperăm că nu. Însă timpul va scoate la lumină talentele originale de cele construite, iar un campion se naşte şi se întăreşte prin antrenamente. Talentul este un cadou primit, dar acest lucru nu este suficient: trebuie să lucrezi la el. Îmi amintesc de cei care aleargă pe distanţa de 100 m la olimpiadă: pentru acele foarte puţine secunde au nevoie de ani şi ani de antrenament, fără lumini aprinse. Din când în când citeam despre un mare campion care este primul venit la antrenamente şi ultimul care pleacă. Aceasta este mărturia că voinţa este mai puternică decât îndemânarea”. Rugat să spună care este dorinţa sa pentru umanitate la începutul anului 2021, Suveranul Pontif a spus: „Dorinţa mea este foarte simplă, o spun cu cuvintele care le-am scris pe un tricou care mi-a fost oferit: „Mai bine o înfrângere curată decât o victorie murdară’. Doresc acest lucru întregii lumi, nu doar sportului. Este cel mai frumos mod de a-ţi juca viaţa cu fruntea sus. Fie ca Dumnezeu să ne dea zile sfinte. Rugaţi-vă pentru mine, vă rog, pentru ca să nu încetez să mă antrenez cu Dumnezeu”.

La finalul anului trecut, Papa Francisc a reuşit să stârnească o vie dispută în rândul iubitorilor de fotbal din Argentina. Papa a devenit abonat al echipei Boca Juniors, deşi formaţia lui favorită este San Lorenzo. Înaltul Pontif a făcut această „trecere” în cadrul unui parteneriat pentru educaţie. Boca Juniors şi Fundaţia Pontificală „Scholas Occurrences”, o reţea de centre educaţionale, lansată în Buenos Aires pe vremea când Francisc era arhiepiscop al capitalei argentiniene şi prezentă în 190 de ţări, au semnat un parteneriat.Transferul nu avea cum să treacă neobservat, mai ales că suporterii celor două cluburi nu se apreciază prea mult, chiar dacă rivalii istorici ai cluburilor San Lorenzo şi Boca sunt Huracan, respectiv River Plate.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro