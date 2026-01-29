O casă a luat foc în Sângeorgiu de Meseș

Un alt incendiu a fost înregistrat în județul Sălaj. Incidentul a avut loc miercuri seara în satul Sângeorgiu de Meseș. Din păcate, o casă a luat foc. La fața locului au intervenit pompierii din cadrul Punctului de Lucru Sânmihaiu Almașului și ai Detașamentului Zalău. La sosirea forțelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul casei, pe o suprafață de aproximativ 50 de metri pătrați, fără pericol de propagare la alte construcții. Proprietarul s-a autoevacuat și a fost evaluat de echipajul medical prezent la fața locului. Cauza probabilă a incendiului a fost stabilită ca fiind coșul de fum amplasat necorespunzător sau neprotejat termic față de materiale combustibile.

