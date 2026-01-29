Spectacol experimental la Muzeul din Zalău. Tema piesei: recrutarea elevilor de către Securitate

Sălăjenii sunt invitați mâine, 30 ianuarie, începând cu ora 16, la premiera piesei „Operațiunea I.E.S.”, un spectacol experimental realizat integral de voluntarii muzeului. De la documentare și scrierea textului, până la punerea în scenă și interpretare, întregul demers le aparține. Subiectul piesei aduce în prim-plan un capitol sensibil al istoriei recente: recrutarea elevilor de către Securitate înainte de căderea regimului comunist. Este o temă dificilă, dar necesară, iar spectacolul oferă ocazia de a vedea cum tinerii de astăzi înțeleg, interpretează și transmit această realitate către public, potrivit Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău.

