Sălajul, unul dintre marii exportatori de carne de ovine în țările arabe

Unul dintre subiectele abordate astăzi în ședința Colegiului Prefectural din cadrul Instituției Prefectului Sălaj a fost cel privind producția și exporturile de carne de ovine și caprine, dar și a altor tipuri de mărfuri alimentare. Potrivit directorului executiv al Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Sălaj, Mircea Martin, județul nostru a produs și exportat în acest an cantități importante de carne de ovine și caprine, carne de vânat, dar și miere de albine. În acest an, compania Ovine Sălaj a exportat în Iran aproape 40 de tone, în Algeria 134 de tone, în Bulgaria peste 400 de tone, în Italia aproape 75 de tone, în Grecia peste 167 de tone. Alți producători din județul nostru au exportat în 2025 și 3,1 tone de carne de vânat.

