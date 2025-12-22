Bărbat din Zalău, reținut după ce ar fi amenințat cu moartea o angajată a unui local

Un zălăuan a fost reținut duminică pentru 24 de ore și este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de neexecutarea sancțiunilor penale, amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din cercetările oamenilor legii a reieșit că, la aceeași dată, bărbatul ar fi intrat într-un local din municipiul Zalău, deși o sentință penală îi interzicea dreptul de a se afla în incinta acestuia.

Mai mult, nu doar că a încălcat restricțiile impuse, însă acesta ar fi amenințat cu acte de violență și cu moartea o angajată a localului respectiv, tulburând astfel ordinea și liniștea publică.

În jurul zilei de 22 decembrie, bărbatul va fi prezentat magistraților, în vederea dispunerii măsurilor legale care se impun față de acesta.

Cercetările sunt continuate de polițiști, sub supravegherea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, în vederea documentării întregii activități infracționale a celui în cauză.

„Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Sălaj.